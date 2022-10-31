الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 13:18

لاءات دولية وإقليمية تعيّق التقارب بين عمّان ودمشق

لاءات دولية وإقليمية تعيّق التقارب بين عمّان ودمشق
وذكرت صحيفة “العرب” اللندنية في تقرير لها، أول امس السبت، أن الغموض ما يزال يسيطر على مستقبل العلاقات بين الأردن ودمشق اللذين يتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة.

وأضافت أن “لاءات سياسية إقليمية ودولية تحول دون تطبيعهما الكامل، بالرغم من أن المصالح هي التي تحدد تطبيع العلاقات”.

ولم تُسفر لقاءات التطبيع بين عمّان ودمشق العام الماضي عن نتائج يطمح لها الجانبان، فيما دار الحديث مؤخراً عن لقاءات بين الطرفين ستشهدها المرحلة المقبلة، ولاسيما في قطاع الاقتصاد.

وقال سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق إن “العلاقات السياسية موجودة بين دمشق وعمان، وهناك تواصل في القضايا الإجرائية والميدانية.. لا حاجة لأن نتوقع تطبيعا للعلاقات؛ لأنها موجودة أصلا، لكن المشكلة الأساسية للأردن أنه لا يريد ولا يؤمن ببقاء الحالة العامة لسورية”.

وأضاف: “بقاء الحالة السورية العامة في هذا الوضع الساكن دون تحريك للأمام هو الذي لا يريده الأردن، يريد لسورية أن تعود بشكل طبيعي”، مشيراً: “صحيح هناك علاقات عربية مع سورية، لكن كان الأمل أن تكون الأمور أفضل من ذلك، ولذلك الأردن يسعى لأن تكون هناك إعادة تأهيل لسورية دولياً، وهذا الأمر ليس سهلاً، ويترتب عليه تعامل سوري مع اشتراطات دولية”.

وفي توضيحه لماهية تلك الاشتراطات الدولية، اعتبر المعايطة أن “العالم يطلب مجموعة أشياء تتعلق بالحل السياسي للأزمة السورية، وعلاقة الحكومة مع المعارضة، والعلاقة مع إيران، ربما تحتاج لاستجابات سورية ودولية حتى يكون هناك تحول إيجابي لموقع سورية عربياً ودولياً”.

وسبق وأن قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تحشد دعماً من أجل “عملية السلام” التي تقودها بعض الدول العربية في سورية.

وفي مقابلة له مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، مطلع الشهر الحالي، أضاف الصفدي أن عمّان تحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية سياسية، يقودها العرب لإنهاء الحرب في سورية.

وأوضح أن العملية ستشمل السعودية ودولاً أخرى، مضيفاً أنها تستند إلى قراري الأمم المتحدة رقم 2254 و2642، وينصان على وضع خارطة طريق لـ “تسوية سياسية” للملف السوري.
ولدى سؤاله عن تأثير العقوبات الأمريكية على “عملية السلام” تلك، قال وزير الخارجية الأردني إنه “بالإمكان التغلب على مثل هذه العقبات”، دون إيضاح الآلية.
رقم : 1021989
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
31 تشرين الأول 2022
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
31 تشرين الأول 2022
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
31 تشرين الأول 2022
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
31 تشرين الأول 2022
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
31 تشرين الأول 2022
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
31 تشرين الأول 2022
الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
31 تشرين الأول 2022
الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية ارتفعت لما قبل الحظر
الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية ارتفعت لما قبل الحظر
30 تشرين الأول 2022
قاليباف: جريمة شيراز أثبتت أن الأعداء يتربصون لتقسيم إيران
قاليباف: جريمة شيراز أثبتت أن الأعداء يتربصون لتقسيم إيران
30 تشرين الأول 2022
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
29 تشرين الأول 2022
'عرين الأسود' للشعب الفلسطيني: نعد للاحتلال ما سيشفي صدوركم
29 تشرين الأول 2022
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
29 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم