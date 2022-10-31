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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 16:51
إعلان مهم مرتقب لقوى المعارضة في البحرين
وقد أعلنت هذه القوى يوم الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أنها تستعد لإصدار إعلان مهم من دون ذكر أي تفاصيل.
مصدر :
وكالات
رقم :
1022018
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