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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 20:07

الصحة الايرانية: 213 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 213 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا
قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 557 ألفا و 650 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 47 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 331 ألفا و 950 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 133 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 5 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 576 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي اللقاحات المطعمة لغاية اليوم 154 مليونا و 977 ألفا و 871 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 366 ألفا و 880 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير هنالك في الوقت الحاضر 3 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 17 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 218 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 210 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 1022051
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