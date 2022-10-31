وزارة الدفاع: استراتيجيتنا في مواجهة التهديدات تعتمد مبدأ الدفاع الشامل

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الوزارة بمناسبة أسبوع الدفاع المدني الذي اعتبرت فيه قضية هذا الدفاع في غاية الاهمية، وأشارت الى مقولة لقائد الثورة الاسلامية أن أهمية الدفاع المدني تزداد يوما بعد آخر.



وأضاف البيان: ان استراتيجية ايران في مواجهة التهديدات بشكل صارم تعتمد على الدفاع الشامل، لذا فإنه يجب استخدام كل عناصر القوة الوطنية لتوفير المصالح الوطنية والامن القومي في هذا المجال.



وشدد على أن الدفاع المدني يعتبر ضمن افضل الاساليب الدفاعية التي من شأنها التقليل من الحاق الضرر بالبنى التحتية والمراكز الحيوية الحساسة والمهمة، واستمرار النشاطات الضرورية وبالتالي استتباب الاستقرار الوطني.



وجاء في البيان: ان السياسة العامة للنظام تؤكد أهمية الدفاع المدني بإعتباره يشتمل على اجراءات غير مسلحة تؤدي الى زيادة الردع والتقليل من الخسائر ورفع مستوى الاستقرار الوطني واستمرار النشاطات الضرورية وتسهيل ادارة الأزمة أمام التهديدات والاجراءات العسكرية للعدو.



واضاف البيان: وهنا يظهر الدور المتميز الذي تؤديه القوات المسلحة في هذه المسيرة التي تقود الى الامام ويحظى بأهمية بالغة، حيث يقوم الدفاع المدني برصد التهديدات ومراقبة تغييراتها ويعمل على تحقيق أهدافه كجزء من القوات المسلحة.