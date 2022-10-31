السعودية تصادر أموال مرتزقته في اليمن

ونقلت وسائل إعلام عما أسمتها مصادر في حكومة الفنادق، أمس الأحد قولها: إن السعودية صادرت هذه الأموال تحت الإكراه، قبل أن تفرض على المسئولين المرتزقة السابقين الإقامة الجبرية كما هو الحال مع الفار هادي ونجليه ونائبه والمرتزِق المقدشي، حيث تمنع الرياض عن عدد كبير من المرتزقة -بما فيهم المقالان- مغادرة أراضيها وتضعُهم تحت الحراسة المشددة وتمنع عنهم الاتصالات.



وبحسب المصادر، فـإن مصادرة أموال وأرصدة المسئولين والقيادات المرتزِقة، تأتي بنفس الطريقة التي صادر بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أموال وممتلكات أفراد من العائلة المالكة كالوليد بن طلال، ورجال أعمال من بينهم ذو الأصل اليمني محمد العمودي.