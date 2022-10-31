الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 21:01

برلماني لبناني: محور المقاومة بات يشكّل قوة استراتيجية داعمة للشعب الفلسطيني

برلماني لبناني: محور المقاومة بات يشكّل قوة استراتيجية داعمة للشعب الفلسطيني
واستقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور وفدًا من قيادة حركة حماس في لبنان، ضم ممثلها أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه، والمسؤول السياسي في منطقة صور عبد المجيد العوض،والمسؤول السياسي في مخيم برج الشمالي محمود طه، بحضور مسؤول ملف المخيمات في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى أبو وائل زلزلي، حيث كانت مناسبة ناقش فيها المجتمعون آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الداخلية اللبنانية والإقليمية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وبعد الترحيب بالوفد، أكد النائب عز الدين موقف حزب الله الثابت لناحية دعم ما يجري في الضفة الغربية من بطولات يقوم بها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، والتي تشكّل عنصرًا مهما في تحصيل الحقوق الفلسطينية وتحرير الأرض.

وشدد النائب عز الدين على أهمية المصالحة التي جرت بين الدولة السورية وقيادة حركة "حماس"، والتي تعتبر حاجة نظرًا لموقع سوريا الوطني والقومي في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد النائب عز الدين أن محور المقاومة الذي بات يشكّل قوة استراتيجية داعمة للشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية، سيكون النصر حليفه إن شاء الله في المستقبل القريب.

بدوره، أكد عبد الهادي أن شعبنا الفلسطيني مُصر على مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى دحره عن أرضنا، مشيرًا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية من عمليات بطولية ومن مواجهة للاحتلال في كل الضفة الغربية يأتي في سياق تدفيع هذا الاحتلال ثمنًا كبيرًا حتى يخرج من أرضنا كلها، لا سيما أن شعبنا يستند في مواجهته لهذا الاحتلال الى جبل صلب وهو المقاومة في قطاع غزة.

وتابع: "لقد أطلعنا عز الدين على ما يجري في القدس من محاولات صهيونية لاقتحام المسجد الأقصى وخصوصًا في الفترة السابقة عندما كان هناك أعياد مزعومة لليهود حاولوا تكريس أمر واقع في تثبيت تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، ولكنهم ووجهوا ببطولات أبناء شعبنا المقدسيين المرابطين، ومنعوا الاحتلال من أن يكرّس هذا التقسيم".
رقم : 1022069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
31 تشرين الأول 2022
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
31 تشرين الأول 2022
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
31 تشرين الأول 2022
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
31 تشرين الأول 2022
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
31 تشرين الأول 2022
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
31 تشرين الأول 2022
الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
31 تشرين الأول 2022
الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية ارتفعت لما قبل الحظر
الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية ارتفعت لما قبل الحظر
30 تشرين الأول 2022
قاليباف: جريمة شيراز أثبتت أن الأعداء يتربصون لتقسيم إيران
قاليباف: جريمة شيراز أثبتت أن الأعداء يتربصون لتقسيم إيران
30 تشرين الأول 2022
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
محذرا آل سعود والاعلام المسعود ؛ اللواء سلامي : سنسلبكم راحتكم
29 تشرين الأول 2022
'عرين الأسود' للشعب الفلسطيني: نعد للاحتلال ما سيشفي صدوركم
29 تشرين الأول 2022
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
هجوم شيراز الإرهابي.. آخر سهم في كنانة أعداء إيران
29 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم