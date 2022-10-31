برلماني لبناني: محور المقاومة بات يشكّل قوة استراتيجية داعمة للشعب الفلسطيني

واستقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور وفدًا من قيادة حركة حماس في لبنان، ضم ممثلها أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه، والمسؤول السياسي في منطقة صور عبد المجيد العوض،والمسؤول السياسي في مخيم برج الشمالي محمود طه، بحضور مسؤول ملف المخيمات في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى أبو وائل زلزلي، حيث كانت مناسبة ناقش فيها المجتمعون آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الداخلية اللبنانية والإقليمية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.



وبعد الترحيب بالوفد، أكد النائب عز الدين موقف حزب الله الثابت لناحية دعم ما يجري في الضفة الغربية من بطولات يقوم بها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، والتي تشكّل عنصرًا مهما في تحصيل الحقوق الفلسطينية وتحرير الأرض.



وشدد النائب عز الدين على أهمية المصالحة التي جرت بين الدولة السورية وقيادة حركة "حماس"، والتي تعتبر حاجة نظرًا لموقع سوريا الوطني والقومي في دعم القضية الفلسطينية.



وأكد النائب عز الدين أن محور المقاومة الذي بات يشكّل قوة استراتيجية داعمة للشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية، سيكون النصر حليفه إن شاء الله في المستقبل القريب.



بدوره، أكد عبد الهادي أن شعبنا الفلسطيني مُصر على مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى دحره عن أرضنا، مشيرًا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية من عمليات بطولية ومن مواجهة للاحتلال في كل الضفة الغربية يأتي في سياق تدفيع هذا الاحتلال ثمنًا كبيرًا حتى يخرج من أرضنا كلها، لا سيما أن شعبنا يستند في مواجهته لهذا الاحتلال الى جبل صلب وهو المقاومة في قطاع غزة.



وتابع: "لقد أطلعنا عز الدين على ما يجري في القدس من محاولات صهيونية لاقتحام المسجد الأقصى وخصوصًا في الفترة السابقة عندما كان هناك أعياد مزعومة لليهود حاولوا تكريس أمر واقع في تثبيت تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، ولكنهم ووجهوا ببطولات أبناء شعبنا المقدسيين المرابطين، ومنعوا الاحتلال من أن يكرّس هذا التقسيم".