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الاثنين 31 تشرين الأول 2022 ساعة 21:03

كنعاني: لن ننتظر الاتفاق في المفاوضات النووية لتوفير مصالحنا

كنعاني: لن ننتظر الاتفاق في المفاوضات النووية لتوفير مصالحنا
وقال المتحدث باسم الخارجية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين بشان تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الذي دعا إيران للوفاء بالتزاماتها: بالتأكيد إذا لم تسيس الوكالة القضايا، فإن إيران تعتقد بان القضايا بين الجانبين قابلة للحل والتسوية حتما باتخاذ نهج تقني ومفاوضات فنية وتقنية.

*لا نعاني من جمود سياسي في نقل الآراء حول الاتفاق النووي

ورداً على سؤال لمراسل وكالة أنباء فارس حول تصريحات جون كيربي ، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، الذي قال إن الولايات المتحدة لا تبحث عن مفاوضات بشأن الاتفاق النووي وأنه لا يوجد تحرك في المفاوضات ، قال كنعاني: "المواقف السياسية التي يتبنونها شيء ، والرسائل التي يتم تبادلها شيء آخر. بشكل عام ، هناك تحرك نشط فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ولا نعاني من الركود السياسي في نقل الآراء. لكن لكي تصل هذه العملية إلى نتيجة ، فإن ما قلناه ونعتقده هو أن الإرادة السياسية للحكومة الأميركية هي التي يمكن أن تساعد في التقدم بالاتفاق النووي وتشكيل اتفاقية. هذا يعتمد على الإرادة السياسية الأميركية.

وأوضح: نحن لا ننتظر اتفاقًا لتأمين مصالحنا ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تربط سياستها الخارجية وعلاقاتها الخارجية بالاتفاق النووي.

*تبادل السجناء مع أميركا

وقال كنعاني رداً على سؤال لمراسل وكالة أنباء فارس بشأن إجراءات اميركا ازاء اجراءات ايران فيما يتعلق بتبادل السجناء، قال: لقد اكدنا بان تبادل السجناء مع اميركا يجري عبر أطراف ثالثة ، وتم التوصل إلى توافقات، لكن لم يتم تنفيذها بعد. لقد أظهرنا بالفعل حسن نيتنا في المفاوضات واتخذنا خطوة في هذا المجال في تنفيذ الالتزام وفق توجهات إنسانية لكن أميركا لم تتخذ أي إجراء عملي إيجابي في هذا المجال حتى الآن ، ونأمل بناءً على ما يصرحون به في مواقفهم السياسية أن يتصرفوا عمليا من موقع إنساني ويتم تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء.
رقم : 1022070
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