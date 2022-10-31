الأردن : تحذيرات من خطر تشكل السيول والضباب

ووفق مواقع طقس يكون الطقس خريفيا لطيفا في النهار، ويميل للبرودة في المرتفعات، وغائما جزئيا مع احتمالية سقوط زخات من الامطار على فترات في المنطقة الغربية للمملكة مصحوبة بحدوث الرعد أحيانا.



وقد تشهد تلك المناطق بما فيها الاغوار الشمالية والوسطى، سيكون هناك فرصة لسقوط الامطار بشكل عشوائي على بعض الأجزاء من هذه المناطق، والتي قد تؤدي جريان الاودية، وتشكل السيول، لذا ينصح بالابتعاد عن الأدوية المناطق المنخفضة.



وتبقى الأجواء ليلا باردا بشكل عام، مع تجدد فرص تشكل الضباب في بعض المناطق من السهول الشرقية، والطرق الصحراوية بما في ذلك طريق القطرانة والحسا.