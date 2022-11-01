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الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:12

وزير داخلية العراق يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة

وزير داخلية العراق يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة
وقال مصدر في الوزارة إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي".

وأضاف المصدر أن "هذا الأمر جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
رقم : 1022124
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