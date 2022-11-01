عبد اللهيان لنظيره التركي: بعض أعدائنا حاولوا خلق حالة من إنعدام الأمن في إيران

وأشار إلى الحادث الذي وقع في أحد مناجم تركيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد، معربا عن تعازيه لتركيا حكومة وشعباً، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.

وشكر أمير عبد اللهيان وزير الخارجية التركي على تعاطفه عقب الهجوم الإرهابي في شيراز، وقال، "إن بعض أعدائنا حاولوا في الأسابيع الأخيرة خلق حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في إيران من خلال استغلال الأحداث الأخيرة وتمهيد الطريق لهجوم داعش الإرهابي".





من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية ليستا دولتين جارتين فقط، بل دولتان شقيقتان، ووقفتا دائما إلى جانب بعضهما البعض في جميع الظروف".



ورحب مولود جاويش أوغلو مرة أخرى بالمحادثات بين إيران وجمهورية أذربيجان، مشددًا على أن كلا البلدين صديقان لتركيا وأن الصداقة مع هذين البلدين تسر تركيا.