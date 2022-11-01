الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:37

ناشط سعودي: ابن زايد بات يحتمي بالصهاينة!

ناشط سعودي: ابن زايد بات يحتمي بالصهاينة!
واشار الباحث والناشط "فهد الغفيلي" في تغريدة على حسابه بتويتر الى الرعب الاماراتي من هجمات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، مؤكدا أن "ابن زايد بات يحتمي بأسياده الصـ.هــاينة..." حسب تعبيره.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، ان صورًا وتقارير أقمار صناعية حديثة التاريخ، أظهرت وجود بطاريات صواريخ دفاع جوي قرب قاعدة الظفرة العسكرية، جنوب أبوظبي، من طراز "باراك" إسرائيلية الصنع، وهي تعمل ضد الصواريخ الباليستية والجوّالة والطائرات المسيّرة المسلّحة، بحسب الصحيفة. واستذكرت الصحيفة العبرية، رصد عشر طائرات شحن كبيرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية في قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، في نيسان الماضي. وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف عن شراء الإمارات نظام "سبايدر" الإسرائيلي المضاد للطائرات، وأيضًا شراء نظامًا "إسرائيليًا" آخر، من دون أن تحدد طرازه.
مصدر : وكالات
رقم : 1022174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022
ما هي التحديات التي تواجهها حكومة السوداني؟
ما هي التحديات التي تواجهها حكومة السوداني؟
1 تشرين الثاني 2022
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
31 تشرين الأول 2022
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
31 تشرين الأول 2022
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
31 تشرين الأول 2022
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
31 تشرين الأول 2022
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
31 تشرين الأول 2022
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
31 تشرين الأول 2022
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
31 تشرين الأول 2022
الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية مع طاقهمها تحمل وقوداً مهرباً
31 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
ما هي التحديات التي تواجهها حكومة السوداني؟
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط