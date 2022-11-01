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الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:40

قائد عسكري: سنعلن قريبا عن اخبار سارّة وجيدة جدا في مجال الدفاع الجوي

قائد عسكري: سنعلن قريبا عن اخبار سارّة وجيدة جدا في مجال الدفاع الجوي
وقال العميد صباحي فرد في إشارة إلى الوضع الحالي لأنظمة الدفاع والانجازات في هذا المجال: ان الدفاع الجوي للجيش هو الان في أفضل حالاته في ظل العناية الالهية.

وأضاف في وصفه لأبعاد القوة الدفاعية الجوية للجيش: عندما يقال إن وحدات الدفاع الجوي للجيش الإيراني قوة إقليمية بين دول منطقة غرب آسيا ، فهذا الامر حقيقي، أو عندما يقال أن معدات الدفاع الجوي حديثة أو مضاهية أو حتى أفضل من نظائرها في العالم ، فهو كلام جاد للغاية وحقيقة لا يمكن إنكارها.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش: إن معدات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تاتي في طليعة المعدات الحديثة في العالم ، ونحمد الله عز وجل على هذه القدرة والقوة الدفاعية.

وفي الختام قال العميد صباحي فرد: إن شاء الله ، سنعلن في الأيام القادمة عن أخبار سارة وجيدة جدا للشعب الايراني المؤمن والثوري والابي والمنجب للشهداء.
رقم : 1022176
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