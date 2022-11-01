قائد عسكري: سنعلن قريبا عن اخبار سارّة وجيدة جدا في مجال الدفاع الجوي

وقال العميد صباحي فرد في إشارة إلى الوضع الحالي لأنظمة الدفاع والانجازات في هذا المجال: ان الدفاع الجوي للجيش هو الان في أفضل حالاته في ظل العناية الالهية.



وأضاف في وصفه لأبعاد القوة الدفاعية الجوية للجيش: عندما يقال إن وحدات الدفاع الجوي للجيش الإيراني قوة إقليمية بين دول منطقة غرب آسيا ، فهذا الامر حقيقي، أو عندما يقال أن معدات الدفاع الجوي حديثة أو مضاهية أو حتى أفضل من نظائرها في العالم ، فهو كلام جاد للغاية وحقيقة لا يمكن إنكارها.



وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش: إن معدات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تاتي في طليعة المعدات الحديثة في العالم ، ونحمد الله عز وجل على هذه القدرة والقوة الدفاعية.



وفي الختام قال العميد صباحي فرد: إن شاء الله ، سنعلن في الأيام القادمة عن أخبار سارة وجيدة جدا للشعب الايراني المؤمن والثوري والابي والمنجب للشهداء.