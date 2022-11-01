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الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:51

الاحتلال يوّقع اتفاقية تجارة حرة مع البحرين قريبا

الاحتلال يوّقع اتفاقية تجارة حرة مع البحرين قريبا
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاقتصاد "الإسرائيلية" أورنا باربيفاي، بوزير التجارة والصناعة البحريني، زايد بن راشد الزياني، في القدس المحتلة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقرر الوزيران "تسريع المباحثات بين البلدين حول اتفاقية التجارة الحرة، واتفقا على إنهاء المحادثات، والتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام".

ومن المقرر أن يصل منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وفد إسرائيلي إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ لاستكمال المحادثات.

وهذه هي الزيارة الثالثة للزياني إلى تل أبيب منذ توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين قبل نحو عامين.

وفي 2021، بلغ حجم التجارة بين المنامة وتل أبيب حوالي 7.5 ملايين دولار.

وتقول سلطات الاحتلال إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين سيزيل الحواجز بطريقة تسمح بتوسيع التجارة بين الجانبين إلى معدلات أكبر.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2020، وقع الاحتلال مع كل من البحرين والإمارات في واشنطن اتفاقين لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
مصدر : وكالات
رقم : 1022183
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