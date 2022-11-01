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الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:56

وزير النفط الإيراني: تعزيز التعاون بين طهران وموسكو مهم في تحييد الحظر

وزير النفط الإيراني: تعزيز التعاون بين طهران وموسكو مهم في تحييد الحظر
وفي تصريح من روسيا أشار أوجي إلي عقد الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي فرق العمل المختلفة للجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا لمراجعة الوثائق التي تم تدوينها من أجل التفاوض والتوقيع على الوثيقة النهائية، وقال: خلال الأشهر الماضية، تمت متابعة المناقشات والقضايا المتعلقة بالبنوك والطاقة والنقل والصحة والاقتصاد وغيرها في وزارة النفط في إطار مجموعات عمل مختلفة وعقد المسؤولون الروس اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين خلال زيارتهم إلى إيران لمزيد من الاتصالات.

وأشار إلى قدرات إيران وروسيا في مختلف المجالات في مواجهة الحظر الدولي المفروض عليهما وقال إن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين سيسهم في تحييد هذا الحظر.

واضاف، إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات والقرارات بين الجانبين خلال الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين اليوم وسيتم توقيع هذه الاتفاقيات ومنها اتفاقية عامة بين البلدين.

وتابع إن عقد هذا الاجتماع سيحقق إنجازات جيدة، لافتا إلى أنه في المستقبل سيرتفع مستوى العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.
مصدر : وكالات
رقم : 1022187
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