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الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:04

الرئيس تبون: من واجباتنا توحيد الصف الفلسطيني

الرئيس تبون: من واجباتنا توحيد الصف الفلسطيني
وفي حوار له مع وكالة "قنا", اعتبر الرئيس تبون الدورة ال31 للقمة العربية بمثابة "انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك كما تتطلع إليه الشعوب العربية".

وأبرز رئيس الجمهورية الجزائرية الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر حتى تكون هذه القمة ''فرصة لإعادة بث روح التضامن العربي النابع من التاريخ والمصير المشترك, وتحويل هذه التحديات إلى دافع بهدف إعادة ترتيب البيت العربي".

وتوقف, في هذا الصدد, عند القضية الفلسطينية التي تعد بالنسبة للجزائر "أم القضايا عبر كل الأزمنة", حيث "يملي عليها واجبها تجاه الشعب الفلسطيني أن تظل واقفة إلى جانبه في أي وقت وفي كل الظروف", منوها بمواصلة الجزائر دعمها لكل القرارات والمواثيق الدولية التي نصت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها القرارات الأممية.

وأعرب الرئيس تبون, في هذا السياق, عن أمله في أن "تساهم قمة الجزائر في إعادة القضية الفلسطينية ليس للواجهة فحسب, وإنما أيضا لمحور الاهتمام العربي والدولي".

كما تابع مؤكدا على أن الجزائر التي جمعت الفصائل الفلسطينية في إطار مبادرة "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية", تعتبر توحيد الصف الفلسطيني "واجبا جزائريا تجاه الشعب الفلسطيني", مشيدا بترحيب كل الفصائل الفلسطينية بهذه المبادرة التي توجت بالتوقيع على "إعلان الجزائر".

وبهذا الخصوص, أعرب الرئيس تبون عن أمله في أن تكلل هذه المجهودات بتوحيد الصف الفلسطيني, وتجسيد "إعلان الجزائر" لإنهاء الفرقة التي لا تخدم الشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 1022213
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