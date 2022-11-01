السودان.. البرهان بصدد تسليم السلطة للمدنيين خلال أسبوعين

وقالت صحيفة "الحراك السياسي"، إن "البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع".



وأشارت الصحيفة، نقلاً عما وصفتها بالمصادر المطلعة، إلى أن "هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر".



وأوضحت أن "البرهان" وافق على شروط خاصة بترتيبات الانتقال للحكومة المدنية، إلا أن هناك تيارات إسلامية هددت بمقاومة الخطوة وبالتصعيد في مواجهتها، بعدما علمت بالقرارات، على حد قولها.



وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت، الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء السابق "عبدالله حمدوك" وافق على العودة للسلطة بشروط.



وأوضحت أن "حمدوك تحفظ على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، إذ إن الوزارة لا تضع يدها إلا على ما نسبته 35% من جملة هذه الشركات".