متحدث الحكومة عودة اكثر من 2700 من النخب العلمية الى البلاد

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء اشار بهادري جهرمي الى ان هنالك موجة لعودة النخب العلمية الى البلاد وقال: ان اكثر من 2700 من النخب العلمية التي غادرت البلاد خلال الاعوام الخمسة الماضية قد عادوا الى البلاد حيث أن السياسة التي تعتمدها الحكومة تقوم على اساس عودة هؤلاء النخب بينهم السيد "فريد معصومي" الذي عاد الى البلاد بعدما كان يدرس في الخارج واستشهد في مجزرة شيراز.



وأعرب عن امله بأن يكون الشبان الذين عادوا الى ايران نموذجا لأقرانهم، مشيرا الى القرارات التي صادقت عليها الحكومة لدعم النخب وتوظيفهم حيث أن اكثر من 10 آلاف من النخب العلمية يعملون في الوقت الحالي مع الشركات المعرفية.