الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:33

مخبر: إيران تؤكد على ضرورة مواجهة الإجراءات القسرية الاحادية

مخبر: إيران تؤكد على ضرورة مواجهة الإجراءات القسرية الاحادية
واضاف "مخبر" ان إيران تؤكد على تطوير التعاون بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ، باعتباره اداة مناسبة لتعزيز نهج التعددية ومواجهة السياسات البالية والسلوكيات الأحادية.

وقدم "مخبر" في كلمته امام الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء وزراء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر جهاز الفيديو، باستضافة الصين : 4 اقتراحات في سياق تطوير التعاون بين الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي، وتعزيز العلاقات الاقليمية واعداد نموذج متقدم حول التنسيق المستدام بين هذه البلدان.

ونصت اقتراحات نائب الرئيس الايراني، على "انشاء منظومة مالية مشتركة" و"اعتماد العملات الاقليمية من اجل تطوير النشاطات التجارية"، و"ايجاد الية مالية"، و"تبادل وتامين الطاقة" و"اعتماد منظومة ادارية موحدة للممرات التجارية" و"التعاون المشترك بهدف الحماية الدولية لعملية تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء".

ونوه مخبر الى دور منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي باعتبارها الية ناجحة لتوسيع العلاقات بين دول المنظمة، وتوفير ظروف بناءة للتعاون القائم على اسس التنمية وتوظيف الطاقات والاخذ بعين الاعتبار المطالب المتبادلة للدول الاعضاء.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على استعداد ايران للقيام بدور فاعل وتعزيز حضورها في برامج منظمة شنغهاي وبما يسهم في الدفع باهدافها ومتابعة التوافقات الحاصلة بين الاعضاء.

واضاف مخبر : ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي وضعت اولوياتها على سياسة توسيع العلاقات وتطوير التعاون مع دول الجوار والمنطقة وايضا تسخير طاقتها وتدابيرها الاقليمية والدولية في هذا الاطار، تؤكد على اهمية العناصر التي تسهم في تعزيز الامن الاقليمي، وتدعو الى توثيق العلاقات بين دول المنطقة واعتماد نموذج متقدم حول التنسيق المستديم ولاسيما بين الدول الاعضاء في منطقة شنغهاي.

النائب الاول لرئيس الجمهورية، اكد على تظافر الجهود بين دول منظمة شنغهاي بهدف مواجهة الاجراءات القسرية والسياسات الاحادية المنسوخة والبالية؛ مبينا ان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في اطار هذه المنظمة يشكل وسيلة مناسبة لدعم نظام التعددية و وضع حد للنزعات الاحادية من جانب بعض الدول.

وفي اشارة الى الارهاب والتطرف، لفت مخبر بان منظمة شنغهاي وضعت على جدول اعمالها منذ البدء، مكافحة هذه الظاهرة؛ مردفا "لكن المنطقة مازالت تعاني من الارهاب".

وفي احدث تداعيات الارهاب والتطرف المهولة، اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى الهجوم الوحشي الذي طال زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام) في مدينة شيراز (جنوب ايران) وراح ضحيته العشرات من المواطنين الايرانيين بين شهيد وجريح؛ مشددا على ان هذا الحادث الارهابي يقتضي تركيز المجتمع الدولي اكثر فاكثر على مواجهة المجازر بحق الانسانية والتي تنشر الخوف والرعب، الى جانب التصدي لسائر انواع الجرائم الممنهجة في العالم.

ومضى الى القول : ايران لطالما حذرت من توسع نطاق الارهاب والتطرف في المجتمع الدولي، وعزت اسباب ذلك الى الدعم السري والسافر الذي تقدمه امريكا وعدد من الدول الاوروبية لهذه الافكار من اجل تنفيذ اجنداتها السياسية.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية ايضا، الى دور الكيان الصهيوني المخرب في منطقة غرب اسيا، وارهاب الدولة الذي ينتهجه على مدى سنوات طولة بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما الاطفال والنساء؛ مؤكدا ان هذا السلوك يشكل احد اسباب توسع رقعة الارهاب وانعدام الامن في العالم.
رقم : 1022243
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022
ما هي التحديات التي تواجهها حكومة السوداني؟
ما هي التحديات التي تواجهها حكومة السوداني؟
1 تشرين الثاني 2022
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط
31 تشرين الأول 2022
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
جهود أردوغان لإجراء تغييرات جديدة في الدستور التركي... الطبيعة والأهداف
31 تشرين الأول 2022
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
هل تسعى الرياض لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
31 تشرين الأول 2022
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
تأييد شعبي و التفاف جماهيري ..عرين الأسود تتوعد ‘‘إسرائيل‘‘ برد مؤلم
31 تشرين الأول 2022
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
اعتقال الشخص الثاني المتورط في الهجوم الإرهابي في شيراز
31 تشرين الأول 2022
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
رايتس ووتش: لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية في البحرين
31 تشرين الأول 2022
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
ما الأسرار التي كشفها استطلاع إسرائيلي حديث؟
31 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
ما هي التحديات التي تواجهها حكومة السوداني؟
زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني إلی تركيا... الأهداف والخطط