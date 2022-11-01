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الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:07

ماوراء الانتخابات المبكرة في الكيان الصهيوني

ماوراء الانتخابات المبكرة في الكيان الصهيوني
ويؤكد الخبراء ان الكيان الصهيوني يشهد للمرة الاولی في تاريخه 5 انتخابات خلال 4 سنوات والأظرف من ذلك اجراء انتخابات وعدم تشكيل حكومة والذهاب الی انتخابات أخری.

ويوضح الخبراء أن الانتخابات في كيان الاحتلال أصبحت أبعد من تنافس بين اليمين واليسار، فاليمين يكتسح الكنيست منذ 2019، لكن الانقسام بات داخل اليمين والسبب شخص بنيامين نتنياهو.

ويقول مختصون في الشأن الاسرائيلي ان الخلاف علی شخص نتنياهو، تسبب في انفصال عدد من الاحزاب اليمينية والتحاقها بأحزاب اخری تنتمي الی ايديولوجيا مختلف وتتعارض معها وتختلف معها في كثير من القضايا، فتكاتفت معها فقط لمحاربة نتنياهو.

ويشير خبراء سياسيين الی تشكيل احزاب جديدة بعد انفصال قادة من حزب الليكود بسبب الخلاف علی نتنياهو.

ويبيّن مختصون في الشأن الاسرائيلي ان الاحزاب المنفصلة من اليمين الاسرائيلي والمتحالفة مع اليسار شكلوا تحالف ضد نتنياهو لكنهم لم ينالوا النصاب اللازم لتشكيل حكومة فتحالفوا مع العرب بل واكثر من ذلك، مع حزب اسلامي ليفوزوا ضد نتنياهو.

ويقول متابعون للشأن الاسرائيلي ان وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس أوصی بأن يكون هناك اغلاقاً تاماً علی الضفة الغربية يوم الانتخابات خوفاً من حدوث أي عملية ممكن ان تؤثر علی الانتخابات.

ويؤكد متابعون للشأن الاسرائيلي ان أي عملية للمقاومة الفلسطينية ستؤثر سلبياً علی يائير لابيد، مشيرين الی انتخابات عام 1996، حيث كانت المنافسة بين بيريس ونتنياهو وما أفشل بيريس وقتها، عملية القاء زجاجة حارقة علی باص أدت الی مقتل اسرائيليين وأثرت علی نتائج الانتخابات لصالح نتنياهو.
رقم : 1022245
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