من العمق الصهيوني..إسم 'عرين الاسود' يلمع داخل صندوق انتخابات الكنيست!

فتكثف هجمات "الجيش" الإسرائيلي ضد مجموعات "عرين الأسود" في نابلس؛ تلك الحالة العسكرية المقاومة التي تضم بين جنباتها مجموعة من الشباب الفلسطيني من كل التوجهات الحزبية والأيديولوجية، كشكل تنظيمي مغاير لما اعتادته الحالة الفلسطينية، وتنوع أشكال الاستهداف، سواء بالاغتيال الصامت أو بالاجتياح الصاخب.



ذلك كله لا يمكن قراءته بعيدا من مناخات انتخابات الكنيست العاصفة داخل المعترك السياسي الإسرائيلي، وخصوصا أن الأمن يعدّ عاملا رئيسا في حسم توجهات الناخبين في أي انتخابات داخل "الإحتلال"، لكونه يمثل إحدى ركائز المشروع الصهيوني برمته.



إن ما يحدث من انتفاضة عسكرية وشعبية في الضفة الغربية لا يؤثر في توجه كتلة انتخابية واسعة تصل إلى أكثر من 750 ألف مستوطن داخل حدود الضفة الغربية، بل يتخطى ذلك إلى الشعور بفقدان الأمن والخوف من انتقال تلك العمليات الفدائية الفلسطينية إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948.



الأمر الذي يؤثر في التوجهات الانتخابية لكل المستوطنين الاسرائيليين بشكل رئيس، والأخطر أنه يطرح علامة استفهام كبيرة حول وظيفة المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في توفير الأجواء المناسبة لإجراء تلك الانتخابات، كدلالة على حالة استقرار المشروع الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة واستمرارية قوته.



ومايلفت الإنتباه وسط كل هذه الإجراءات الأمنية من جانب الكيان الصهيوني خاصة في يوم إنتخابات الكنيست الخامسة نرى أن أحد المشاركين بالانتخابات داخل الكيان يضع إسم عرين الاسود في صندوق الٌإقتراع،ما يشير الى حضور المقاومة في عمق الصهيون أقرب من حبل وريده.