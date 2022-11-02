قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير

وبين قاليباف "خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، قامت الولايات المتحدة وشبكات تجسسها وعملائها بإعداد خطة معقدة، لكن هذه المرة ايضا أخطئوا في تصوراتهم حول الشعب الايراني".



وأضاف "كل الشعب لاسيما الذين شاركوا في الاحتجاجات، يعشقون كل شبر من تراب إيران ولن يفسحوا المجال أبدًا أمام الارهابيين ومشعلي الحروب وواضعي العقوبات".



وشدد قاليباف على أن "العمل ثم العمل من أجل الشعب هو على رأس أساليب محاربة أمريكا، واطلاق الشعارات فقط ليس كافياً"، منوهاً إلى أن "كل مسؤول يزيل مشكلة وهمًا وأزمة من عاتق الشعب الايراني وكأنه يوجّه صفعة قوية بوجه الولايات المتحدة الأمريكية الذي يبدو العالم بأنه سيكون أجمل بكثير من دونها".