الملك المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى “الحوار” في المغرب

وتأتي هذه الدعوة بعدما غاب الملك المغربي عن حضور القمة العربية، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانب الجزائر منذ آب/أغسطس 2021.



وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.



وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه “لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة”.



وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في حوار الاثنين عما إذا كان غياب الملك المغربي محمد السادس عن القمة التي تختتم الأربعاء “فرصة ضائعة”.



وأشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص الملك المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر.



لكن بوريطة اعتبر أن “مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات”.