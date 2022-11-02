السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية

وقال السيد الخامنئي خلال خطاب له أمام حشد من الطلاب بمناسبة يوم "مقارعة الاستكبار" (الذكرى السنوية لاحتلال السفارة الأميركية في طهران بعد الثورة

الإيرانية)، "ساسة أمريكا يزعمون نفاقا وبكل وقاحة وبلا خجل أنهم يدافعون عن الشعب الإيراني".

وأضاف "يروّج الأمريكيون في دعايتهم أن السيطرة على مبنى السفارة الأمريكية في طهران هي بداية التحدي بينهم وبين الشعب الإيراني .. إنهم يكذبون، فبداية التحدي هي انقلاب(19/8/1953)".

وتابع السيد القائد الخامنئي "لماذا انقلبتم على حكومة وطنية حينها انتخبها الشعب وأطحتم بها؟ من يعتقد أن أمريكا قوة محصنة مخطئ فهي ضعيفة للغاية".



وشدد سماحته على أن "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ( 4 تشرين الثاني) هو تجسيد لشر أميركا كما أنه تجسيدًا لضربها وهزيمتها"، منوها إلى أولئك الذين يعتقدون أن أميركا قوة لا يمكن المساس بها، إذا نظرنا إلى أحداث هذا اليوم، يتبين أنها ليست كذلك، إنها ضعيفة تمامًا.