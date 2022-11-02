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الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:30

روسيا تصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند

روسيا تصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند
ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز "عن بيانات الشركة: "في أكتوبر، سلمت روسيا 946 ألف برميل نفط يوميًا إلى الهند، وهو أعلى رقم في شهر، أو 22% من إجمالي واردات النفط الخام إلى الهند. وفي الوقت نفسه، استحوذ العراق على 20.5% من شحنات أكتوبر، والسعودية – 16%".

وبحسب المحللين، ارتفع الحجم الإجمالي لواردات الهند من النفط الخام في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) بنسبة 5%، والواردات من روسيا - بنسبة 8%. في الوقت نفسه، على الرغم من أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر، حيث تستورد أكثر من مليون برميل يوميًا، إلا أن الهند تستورد لأول مرة نفطًا من روسيا عن طريق البحر أكثر من الاتحاد الأوروبي - كانت الأحجام أعلى بنسبة 34% من في الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، يعترف محللو الشركة بإمكانية خفض واردات النفط من روسيا إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول بسبب قيود التسليم التي قد تنشأ فيما يتعلق بسقف السعر الذي اقترحه الغرب للمواد الخام الروسية.

وقالت المحللة سيرينا هوانغ: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على إمدادات النفط الروسية عند هذا المستوى بعد حظر الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر، وفي الوقت نفسه يعتبر وجود ناقلات من فئة الجليد لنقل النفط من موانئ البلطيق الروسية واحد من أكبر القيود".
مصدر : وكالات
رقم : 1022353
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