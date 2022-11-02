الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:30

قاليباف: قوة الاستكبار أمام إرادة الشعوب كريشة أمام عاصفة

قاليباف: قوة الاستكبار أمام إرادة الشعوب كريشة أمام عاصفة
جاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم الاربعاء، موضحا أن الايرانيين الذين سيطروا على وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية بطهران سابقا) في يوم 4 تشرين الثاني عام 1979 أثبتوا للعالم بأن عهد الانقلابات في ايران قد ولى دون رجعة.

واعتبر " قاليباف " في كلمته أميركا بأنها تجسيد للاستكبار العالمي في العقود المنصرمة التي عملت اكثر من مرة ضد ارادة الشعوب ولن تتورع عن القيام بأي عمل مثل الانقلاب والتحضير لحرب داخلية وتسليح المجموعات الارهابية المتطرفة والاحتلال والتخطيط للثورات المزيفة.

وتابع رئيس البرلمان الايراني قائلا: ان اميركا تحول تلقائيا دون تحقيق ارادة الشعوب في العالم، الا ان الشعب الايراني قرر خلال العقود الـ 4 الماضية عبر ثورته الشعبية بعد احتلال وكر التجسس الاميركي أن يفرض ارادته على المستكبرين.

وأضاف رئيس السلطة التشريعية يقول: ان الشعب الايراني قرر أن لايقبل بأن يخضع لأوامر الدبلوماسي الاميركي من الدرجة الثانية ورفض أن يقبل بإرادة أي مستكبر على ارضه ووطنه.

الجدير بالذكر أن يوم 4 تشرين الثاني شهد 3 حوادث تاريخية الاولى ابعاد الامام الخميني طاب ثراه من ايران بأمر من الشاه المقبور عام 1964 والثانية ارتكاب جلاوزة الشاه العميل مجزرة استشهد خلالها 65 طالبا عام 1979 وبالتالي احتلال وكر التجسس الاميركي (السفارة سابقا) في نفس اليوم وفي نفس العام.
رقم : 1022354
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
2 تشرين الثاني 2022
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
2 تشرين الثاني 2022
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
2 تشرين الثاني 2022
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
2 تشرين الثاني 2022
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
2 تشرين الثاني 2022
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
2 تشرين الثاني 2022
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
1 تشرين الثاني 2022
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية