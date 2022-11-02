بولندا تبني سياجا على الحدود مع روسيا

وقال: "نظرًا لحقيقة أن مطار كالينينغراد أصبح مفتوحًا للرحلات الجوية من الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد قررت اتخاذ تدابير لتعزيز أمن الحدود. اليوم، سيبدأ خبراء المتفجرات في بناء حاجز مؤقت على الحدود بين بولندا و منطقة كالينينغراد".



وأوضح أن السور سيتكون من ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر وعرض ثلاثة أمتار.



وفي وقت سابق، قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، ماسيج وونسيك، إن بولندا ستقيم سياجًا "إلكترونيًا" على الحدود مع روسيا. وهو عبارة عن تركيب أجهزة استشعار خاصة وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات على الحدود.



في الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.