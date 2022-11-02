قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية

واستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ،اليوم الاربعاء، حشدا من طلاب المدارس في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي وذكرى السيطرة على وكر التجسس الاميركي في العاصمة طهران، (4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979) وخاطب التلامیذ وقال إن المستقبل لکم مضيفا أن يوم التلميذ في إيران يجسد الشر الأميركي وهزيمته.



ووصف اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار يوما تاريخيا يجدر استخلاص العبر منه وأوضح أن هذا الیوم تاریخي لأنه سجل الأحداث التي لا تنسی ولا ينبغي نسيانها وستبقى في التاريخ لانه تسبب في ردود فعل تمثل درسًا لنا ، ولمستقبل البلد وشعبنا وحياتنا.

وخاطب التلامیذ وقال: تعلموا من هذه التجارب والمستقبل لكم



وقال إن الأمریکیین یزعمون أن عداوة أمريكا للشعب الإيراني والاختلاف بين البلدين یعودان إلی قیام الطلبة الجامعيین في إيران باستیلاء علی السفارة الأمريكية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1979 بعد تأكدهم من قيامها بمهام تجسسية.



وقال أنهم یقولون کذبا وإن تحدي الشعب الإيراني مع الأمريكيين بدأ منذ انقلاب أغسطس 1953 (الانقلاب الأمريكي علی الحکومة الوطنية للدکتور محمد مصدق ).