الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في ساحل نهر ديالى الشمالي لتعقب خلايا داعش

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، إن "قوات لواء 62 في الحشد الشعبي اقتحمت الساحل الشمالي لنهر ديالى من جهة حوض الزور في قاطع المقدادية)(40كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي من محورين".



واضاف،ان "العملية تأتي في اطار تامين محيط قضاء المقدادية من الجهة الشمالية ومنع اي خروقات تستهدف القرى المحررة"، لافتا الى انه "جرى ضبط مضافة تضم اعتدة ومتفجرات قبل قليل والعملية لاتزال تجري وفق السياقات المحددة لها".



وتشهد محافظة ديالى سلسلة عمليات امنية يقودها الحشد الشعبي في عدة قواطع من اجل انهاء خطر الخلايا النائمة في تنظيم داعش الاجرامي.