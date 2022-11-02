مساعٍ ليبية لرفع الإنتاج النفطي إلى مليونَي برميل يومياً

وقال رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، على هامش مشاركته في معرض النفط الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ليبيا تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى «مليونَي برميل يومياً خلال ثلاث إلى خمس سنوات».



كما أعلن بن قدارة، الذي يشارك في مؤتمر أديبك النفطي في أبو ظبي حتى الثالث من تشرين الثاني الجاري، توقيع اتفاقية مع شركة «إيني» عملاق الطاقة الإيطالية «قبل نهاية العام» لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا، باستثمارات ضخمة تصل إلى 8 مليارات يورو. ويبلغ حالياً متوسط إنتاج النفط في ليبيا 1.2 مليون برميل يومياً.



وقال المسؤول الليبي إن «شركتَي إيني وبريتيش بتروليوم اتفقتا على إطلاق عمليات حفر في البحر المتوسط على مساحة واسعة وكميات كبيرة من الغاز»، من دون تحديد المنطقة.



وفي مطلع الشهر الماضي، أغضبت مذكرة تفاهم موقّعة في طرابلس بين ليبيا وتركيا، بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في عام 2019 والتي بفضلها تؤكد أنقرة حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، اليونان ومصر وكذلك قبرص الذين يعتقدون أن ذلك الاتفاق ينتهك حقوقهم الاقتصادية في قطاع تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في السنوات الأخيرة.



وتعرضت ليبيا التي تتمتع بأكبر احتياطيات وفيرة في أفريقيا لأزمة سياسية كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، والتي قوّضتها الانقسامات بين شرق البلاد وغربها. كما شهدت تكرار عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، ونجم عن ذلك خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.