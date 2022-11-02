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الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:04

توقيع مذكرة تعاون مشترك متعددة الجوانب بين إيران وكازاخستان

توقيع مذكرة تعاون مشترك متعددة الجوانب بين إيران وكازاخستان
وتتطلع البلدان إلى زيادة قيمة التبادل التجاري الثنائي لتبلغ نحو مليار دولار، بناءً على تفاهمات موقعة بين رئيسي البلدين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تبادل الفرق البيطرية المتخصصة والمحافظة على النباتات بهدف توفير فرص تطوير تجارة المنتجات الزراعية وكذلك تشكيل لجنة تعاون زراعي خلال الشهر المقبل بهدف متابعة مسار تنمية التعاون الفني والعلاقات التجارية بين البلدين.

وتوصل الجانبان إلى التفاهم في مجال السلع الزراعية التي يمكن تبادلها بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار تركيز الجانبين على زيادة التعاون في مجال الأمن الغذائي، مثل منتجات الألبان والفواكه (التفاح والحمضيات) والفواكه المجففة والخضروات من الجانب الإيراني وقمح وشعير وبذور زيتية من الجانب الكازاخستاني.

واتفق الجانبان في هذه المذكرة على إنشاء شركة تجارية مشتركة للمنتجات الزراعية وتنفيذ مشاريع زراعية مشتركة، و إقامة معارض من قبل الشركات الكازاخستانية في طهران في أبريل القادم، تزامناً مع زيارة رئيس وزراء كازاخستان إلى طهران.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الكازاخستاني، سيريك تشومانغارين، عن تقديره لحسن ضيافة مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته لإيران.
رقم : 1022385
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