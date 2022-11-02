الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:06

رئيس وزراء كيان الإحتلال يلغي زيارته إلى مصر

رئيس وزراء كيان الإحتلال يلغي زيارته إلى مصر
ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات معلنة، ألغى رئيس الوزراء لابيد رحلته إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ الأسبوع المقبل".

يشار إلى أن الوفد الإسرائيلي في المؤتمر سيرأسه الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وأظهرت عملية فرز 97% من أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، حصول كتلة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا من أصل 120.

وحسب النتائج شبه النهائية، فإن حزب "الليكود" وحده حصل على 31 مقعدا، وفي المجمل حصل تكتل نتنياهو على 65 مقعدا، بينما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد حصلت على 50 مقعدا في الكنيست.

وبحلول الأسبوع المقبل، سيتلقى رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، النتائج الرسمية والنهائية، يبدأ من بعدها وعلى أساسها بالمشاورات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد.

وستعقد في شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، قمة المناخ برعاية الأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1022386
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
2 تشرين الثاني 2022
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
2 تشرين الثاني 2022
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
2 تشرين الثاني 2022
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
2 تشرين الثاني 2022
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
2 تشرين الثاني 2022
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
2 تشرين الثاني 2022
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
1 تشرين الثاني 2022
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية