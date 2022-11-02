سوریا وایران تباحثان سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

وشددت جمعة خلال اللقاء على ضرورة التعاون في المجال الطبي والعلاجي والدوائي، وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب من البنى التحتية للقطاع الصحي في سورية وقالت: إننا في مجلس الشعب نعرب عن استعدادنا للتعاون مع مجلس الشورى الإيراني، لسن قوانين وتشريعات لتسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات للتصدي للحصار الاقتصادي الجائر، الذي يتعرض له كلا البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.



بدوره أعرب عين اللهي عن استعداد بلاده للتعاون مع سورية، وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى الإيراني، لتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقاً، وذلك بهدف تعزيز علاقات الصداقة العميقة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب من القطاع الصحي السوري، وتأهيل وتدريب الموارد البشرية في مجال الصحة والتكنولوجيا.



بدوره قال محمد فواز عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة: إن النظام الصحي المتبع في كلا البلدين الصديقين هو نظام واحد، مشيراً إلى أن سورية كانت قريبة من الاكتفاء الذاتي في المجال الصحي، ولكن بعد الحرب الإرهابية الكونية عليها باتت هناك ضرورة جدية لإيصال فاعلية الدواء والتجهيزات الطبية الإيرانية إلى الأسواق المحلية السورية.



كما التقت الدكتورة جمعة مع الدكتورة أنيسة خزعلي زادة معاون رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون النساء، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق المرأة والتحديات المختلفة في هذا الصدد.



وأشارت جمعة إلى صمود المرأة السورية واقتدارها، وخاصة بعد الحرب التي جعلتها معيلة لأسرتها ومربية لأبنائها.



كما لفتت جمعة إلى الدور الفاعل لوزارة الثقافة السورية في نشر التوعية، ودعم الأسرة في كل المجالات، وتشكيل ندوات هدفها الحفاظ على حقوق المرأة والأسرة وكبار السن ودعم النساء في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشددة على أن التعليم هو السلاح الأقوى في يد النساء لمواجهة تحديات وتقلبات الحياة.



من جهتها أكدت الدكتورة خزعلي زادة أن هناك قواسم مشتركة عديدة بين سورية وإيران في المقاومة ضد الاستكبار، مشددة على أن التعاون لإزالة العقبات والموانع الموجودة أمام تقدم المرأة هو أهم مهماتنا المشتركة.