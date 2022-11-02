موسكو تتهم مجددا نظام كييف بمحاولة تصنيع 'قنبلة قذرة'

وقال في اجتماع لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية إن “نظام كييف يلجأ إلى أساليب المواجهة المحظورة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وعمليات القتل العمدية وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة واستخدامها كدروع بشرية”.



وأضاف الوزير الروسي “لكن الدول الغربية تحاول عدم ملاحظة كل هذا. علاوة على ذلك، فهي تشجع تصعيد الصراع في أوكرانيا. يتم ضخ القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار بأسلحة وذخائر حديثة”، وفق “سبوتنيك”.



كما أكد شويغو أن الناتو يزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، ويقوم بتحديد الأهداف، ويرسل مستشارين ومرتزقة، ويشن حرب معلومات ويفرض عقوبات ضد روسيا.



وأشار الوزير إلى إن الوضع الحالي مفيد للولايات المتحدة، فهم يسعون لاستخدامه للحفاظ على القيادة العالمية، لكن الهدف الرئيسي للغرب الجماعي هو تدمير الاقتصاد والإمكانات العسكرية لروسيا.



من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، مضيفا أنه ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مناقشات روسية في هذا الصدد.



وأضاف كيربي “لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا، ونحن نأخذها على محمل الجد”.



وأردف “نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها”.