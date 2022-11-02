الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:13

موسكو تتهم مجددا نظام كييف بمحاولة تصنيع 'قنبلة قذرة'

موسكو تتهم مجددا نظام كييف بمحاولة تصنيع
وقال في اجتماع لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية إن “نظام كييف يلجأ إلى أساليب المواجهة المحظورة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وعمليات القتل العمدية وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة واستخدامها كدروع بشرية”.

وأضاف الوزير الروسي “لكن الدول الغربية تحاول عدم ملاحظة كل هذا. علاوة على ذلك، فهي تشجع تصعيد الصراع في أوكرانيا. يتم ضخ القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار بأسلحة وذخائر حديثة”، وفق “سبوتنيك”.

كما أكد شويغو أن الناتو يزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، ويقوم بتحديد الأهداف، ويرسل مستشارين ومرتزقة، ويشن حرب معلومات ويفرض عقوبات ضد روسيا.

وأشار الوزير إلى إن الوضع الحالي مفيد للولايات المتحدة، فهم يسعون لاستخدامه للحفاظ على القيادة العالمية، لكن الهدف الرئيسي للغرب الجماعي هو تدمير الاقتصاد والإمكانات العسكرية لروسيا.

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، مضيفا أنه ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مناقشات روسية في هذا الصدد.

وأضاف كيربي “لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا، ونحن نأخذها على محمل الجد”.

وأردف “نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها”.
مصدر : وكالات
رقم : 1022390
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
2 تشرين الثاني 2022
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
2 تشرين الثاني 2022
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
2 تشرين الثاني 2022
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
2 تشرين الثاني 2022
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
2 تشرين الثاني 2022
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
2 تشرين الثاني 2022
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
1 تشرين الثاني 2022
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية