الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:16

بيان مشترك لقوى المعارضة حول زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين

بيان مشترك لقوى المعارضة حول زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين
وقالت قوى المعارضة البحرينية في البيان إنه في الوقت الذي تتأزم الأوضاع السياسية والحقوقية بشكل أكثر وتتسع فجوة الخلاف الدستوري والسياسي العميق بين الشعب والنظام، وفي ظل القمع الممنهج والمنظم ضد كل المطالبين بالحرية والعدالة واكتظاظ السجون بالعلماء والرموز والشخصيات والنشطاء، يعلن النظام في البحرين عن تنظيم مؤتمر حول التسامح والحوار والسلام ويدعو إليه الزعماء الدينيين الكبار وعلى رأسهم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب وعدد من العلماء من مناطق ومواقع مختلفة.

وأكدت القوى المعارضة- من منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية- أن واقع البحرين يغلي بالأزمات والمشكلات التي لا حصر لها على كل المستويات، لافتة إلى الاضطهاد والظلم وانعدام العدل وغياب التسامح والإنصاف وتسيد القمع والبطش الموجه على أساس الاختلاف الفكري والديني والمذهبي والسياسي.

ودعت قوى المعارضة الزعماء الروحيين إلى الضغط على النظام لوقف استهداف المواطنين سياسيًا ومذهبيًا. لافتة إلى ضرورة التنبه لعدم استغلال النظام مثل هذه الزيارات لمزيد من التضييق والقمع والازدراء والتهميش، وحاجة البحرين الملحة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورة الحل السياسي الشامل لينعم الجميع بالحرية والاستقلال.

ووقعت البيان:

-جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

- حركة أحرار البحرين الإسلامية

- تيار الوفاء الإسلامي

- جمعية العمل الإسلامي

- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

- حركة الحريات والديمقراطية (حق) .
مصدر : وكالات
رقم : 1022391
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
2 تشرين الثاني 2022
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
2 تشرين الثاني 2022
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
2 تشرين الثاني 2022
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
2 تشرين الثاني 2022
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
2 تشرين الثاني 2022
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
2 تشرين الثاني 2022
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
1 تشرين الثاني 2022
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية