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الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:18

وزير النفط: سيتم قريبا تنفيذ اتفاقيات وبرامج مشتركة بين إيران وروسيا

وزير النفط: سيتم قريبا تنفيذ اتفاقيات وبرامج مشتركة بين إيران وروسيا
وقال الوزير أوجي في مؤتمر صحفي مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك في موسكو عقب التوقيع على 4 اتفاقيات بين البلدين إن هذه الاتفاقيات هي في مجال الطاقة والنقل والصحة والزراعة، وإن مجموعات العمل المتشكلة بين البلدين تقوم الآن بعملها بشكل جيد .

وأضاف وزير النفط الإيراني أن هناك إمكانيات جيدة تتوفر لدى إيران وروسيا وخاصة في مجال موارد الطاقة الأحفورية في المنطقة، قائلا: "إن مصادر النفط والغاز لدى كلا الدولتين تحظى بأهمية وتأثير بالغ في العالم وإن البلدين قد اتخذا قرارات جيدة ومتوافقة مع بعضها البعض في داخل منظمتي أوبك وأوبك بلاس."

واشار وزير النفط الإيراني إلى 5 اجتماعات جمعت رئيسي البلدين خلال العام الحالي وقال: لم تكن العلاقات بين البلدين وثيقة إلى هذا الحد في أي وقت آخر ولذلك يجب الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الذهبية .

ولفت الوزير أوجي أن هناك الآن اتفاقيات مبرمة بأكثر من 4 مليارات دولار مع شركات روسية كبيرة لتطوير حقول النفط والغاز، وأضاف: بالتزامن مع هذه الاتفاقيات هناك أيضا مذكرات تفاهم موقعة بأكثر من 40 مليار دولار مع الشركات الروسية العملاقة والقوية في مجالات عدة مثل مد أنابيب تصدير الغاز إلى دول الجوار ومقايضة النفط والغاز والمشتقات النفطية وتصدير المنتجات البتروكيماوية، وخلال الشهر الماضي شهدنا تصدير منتجات ومسرعات كيماوية في مجال البتروكيماويات إلى روسيا.

ووقعت إيران وروسيا 4 مذكرات للتفاهم بهدف توسيع نطاق التعاون بين البلدين يوم الثلاثاء .

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقة الستراتيجية لتطوير التعاون بين طهران وموسكو، خلال الاجتماع الـ16 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وروسيا، بين وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" الذي يتولى رئاسة الجانب الإيراني لهذه اللجنة، ونائب رئيس الوزراء الروسي "ألكساندر نوفاك"، بصفته رئيس الجانب الروسي خلال الاجتماع.

يضاف إلى ذلك الاتفاق الثنائي حول تمويل مشروع أتمتة نظم النقل السككي بين إينجه برون وكرمسار (شمال – شرق)، الموقعة بين مساعد وزير الاقتصاد الإيراني ونظيره الروسي.

والاتفاق الثالث ينص على التعاون الإيراني الروسي في مجال السلامة الصحية، جرى توقيعه بين ممثل وزارة الصحة الإيرانية ونظيره الروسي.

والاتفاق الرابع، جرى توقيعه بين شركة "إنرجي كوسترسينا" الإيرانية القابضة و"شركة برومسي" الروسية، والذي ينص على تعاون الجانبين في مجال تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
رقم : 1022392
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