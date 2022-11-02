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الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:41

صفعة ايرانية لأعداء طهران

صفعة ايرانية لأعداء طهران
وقد أطل سماحته في ذكرى السيطرة على وكر التجسس الاميركي في العاصمة طهران،وذلك في حضور حشد من طلاب المدارس، ليكشف الغطاء ويعري القادة الاميركيين الذين يزعمون أنهم متعاطفون مع الشعب الايراني وهم من سرقوا مليارات الدولارات من ممتلكات هذا الشعب.

وفي هذا الصدد قال قائد الثورة الإسلامية إن: "في معظم الأحداث المعادية لإيران يمكن رؤية آثار أقدام أمريكا، وهم يزعمون أنهم حريصون على الشعب الإيراني ، وقالوا نفس الشيء مرة أخرى يوم أمس نحن حريصون على الشعب الإيراني ، هذا كذب محض و بكل وقاحة."

وعن أحداث الشغب في الأسابيع الماضية قال سماحته، أنها كانت بمثابة 'حرب مركبة' وليست مجرد أعمال شغب في الشوارع ، موضحا ان بعض القوى الأوروبية الخبيثة وبعض الجماعات جاءوا إلى الميدان بكافة الإمكانيات وباستخدام وسائل الإعلام وقدرات الفضاء الافتراضي ورغم ذلك وجه الشعب الايراني صفعة لمن يضمر الشر لايران واضاف أن البعض يرى أميركا قوة لا يمكن المساس بها لکنها هذه الدولة هشة وضعيفة للغاية.


وأضاف سماحته: "سؤالي هو للأمريكيين، ما الذي كان يمكن أن تفعلوه ضد الشعب الإيراني في هذه العقود الأربعة الماضية منذ انتصار الثورة، ولم تفعلوه، أي شيء لم يفعلوه لأنهم عجزوا عن فعله، لأن ذلك لم يكن مربحا لهم ؛ لو استطاعوا لفعلوا.

ولم يغب الشهيد قاسم سليماني عن خطاب قائد الثورة الاسلامية الذي اكد فيه انه الثأر لدمائه سيتم في الزمان والمكان المناسبين.

وحول ذلك قال السيدخامنئي: " لن ننسى أبدا استشهاد الشهيد سليماني، فليعلموا ذلك. تحدثنا عن هذا الامر ونقف عند كلمتنا ،وسوف ننفذها في الوقت والمكان المناسبين."

وحول تاريخ العداء الاميركي للشعب الايراني اكد اية الله خامنئي انه يعود الى الانقلاب الأمريكي علي الحکومة الوطنية لمحمد مصدق منتصف القرن الماضي عندما كان يريد تأميم النفط، نافيا مزاعم الاميركيين بأن العداء يعود الى تاريخ السيطرة على السفارة الاميركية بطهران.

 
رقم : 1022416
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