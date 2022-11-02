الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ساعة 22:15

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات
إذ أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ "موسكو تحتفط بالحق في الانسحاب من "اتفاقات الحبوب"، إذا أقدم الجانب الأوكراني على انتهاك الضمانات".

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي إنه "صدرت تعليمات إلى وزارة الدفاع الروسية لاستئناف مشاركتنا الكاملة في هذا العمل"، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت، "تحتفظ روسيا بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقات إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات المقدمة".

كما أكد على استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من الاتفاقية.

وقال: "حتى لو انسحبت روسيا من هذه الصفقة، فإننا كما قلنا سابقاً، سنكون مستعدين لتوريد الحجم الكامل للحبوب التي تم تسليمها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقراً مجاناً".

وأمس الثلاثاء، أكد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، أنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يُتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه، بسبب الهجوم الذي شنته كييف في مياه سيفاستوبول.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، إنّ "موسكو تلقّت ضمانات مكتوبة من أوكرانيا، بعدم استخدام الممرّ المخصص لتصدير الحبوب في عمليات عسكرية ضد الاتحاد الروسي".
مصدر : وكالات
رقم : 1022429
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
قائد الثورة الإسلامية: أميركا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
2 تشرين الثاني 2022
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
2 تشرين الثاني 2022
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
2 تشرين الثاني 2022
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
2 تشرين الثاني 2022
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
2 تشرين الثاني 2022
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
2 تشرين الثاني 2022
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
1 تشرين الثاني 2022
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
مخيمات الوكالة اليهودية في أذربيجان... مكان مؤقت أم فرصة للحضور الدائم؟
1 تشرين الثاني 2022
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
مع تصاعد العمليات الفدائيّة.. ما مستقبل المشهد الفلسطينيّ؟
1 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية