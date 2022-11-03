الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:46

أردوغان: سنكمل بناء خط الأنابيب البري لنقل الغاز من البحر الأسود

أردوغان: سنكمل بناء خط الأنابيب البري لنقل الغاز من البحر الأسود
وقال أردوغان ،أمس الأربعاء، إن "شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، ستكمل خط الأنابيب البري لربط الغاز بالمنظومة الوطنية هذا الشهر".

وكشف أردغان عن" إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا في البحر الأسود، حيث قال: "مع 110 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي، يصل إجمالي الاحتياطات المكتشفة في البحر الأسود إلى 650 مليار متر مكعب".

وفي منتصف يونيو أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا إلى اليابسة.

وكتبت صحيفة "الصباح" في وقت سابق أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.

ويبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترا، ووفقا للخطط، ستصل أول دفعة من الغاز منه إلى تركيا في 2023.

وحسب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، فإن قيمة احتياطات الغاز المكتشف في البحر الأسود تبلغ 400 مليار دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 1022495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
3 تشرين الثاني 2022
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
3 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار
2 تشرين الثاني 2022
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
تغييرات جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
2 تشرين الثاني 2022
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
ما الذي كشفته تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الأخيرة؟
2 تشرين الثاني 2022
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
الغموض يلف مصير معتقلي الرأي في السعودية
2 تشرين الثاني 2022
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
قوانين العزل السياسي في البحرين...استبداد بغطاء قانوني !
2 تشرين الثاني 2022
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
قاليباف: العالم بلا أمريكا أجمل بكثير
2 تشرين الثاني 2022
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات
1 تشرين الثاني 2022
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
تمرد القبائل يفضح انتهاكات آل سعود
1 تشرين الثاني 2022
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
هالوين السعودية... يظهر النظام السعودي المفزع على حقيقته
1 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
الكيان ينحني على ركبتيه في الضفة.. المقاومة تصنع الانتصار