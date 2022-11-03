الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية

وعرف من بين المعتقلين الفلسطينيين ما يلي :



١. نور مشارقة- جنين



٢. أدهم عمور- جنين



٣. طارق الزغيبي- جنين



٤. خالد الطويل- نابلس



٥. محمد فطوم- نابلس



٦. محمد جوري- نابلس



٧. صمصام العطعوط- نابلس



٨. المحرر عهد حازم الريماوي- بيت ريما شمال رام الله



٩. المحرر رامي إبراهيم حمدان- بيت سيرا غرب رام الله



١٠. الطفل عبد الرحمن الحاج- بيت سيرا



١١. الحاج خليل العزة- مخيم الفوار جنوب الخليل



١٢. علاء خليل العزة- مخيم الفوار



١٣. محمد خليل العزة- مخيم الفوار



١٤. عزة خليل العزة- مخيم الفوار



١٥. حسن العزة- مخيم الفوار



١٦. محمد العزة- مخيم الفوار



١٧. إسماعيل العزة- مخيم الفوار



١٨. عاطف النعسان- المغير شرق رام الله