البخيتي: الوضع في المحافظات المحتلة اشبة ما يكون بلعبة البلايستيشن

واضاف البخيتي في تغريدته: فمرة تلعب دول العدوان بورقة الاصلاح ومرة بورقة الانتقالي ومرة بورقة عفاش ومرة بورقة داعش والقاعدة، ومرة نشاهد قوات سعودية تدخل قصر معاشيق لتعقبها قوات اماراتية ومرة اخرى نشاهد العكس.وتابع البخيتي : رغم ان هادي أصبح محتجزا في الرياض بعد قيام محمد بن سلمان بعزله وتنصيب رشاد العليمي بدلا عنه لازال المرتزقة يرددون اسطوانة الانقلاب المشروخة.وتابع : نحن استجدينا هادي وبحاح للعدول عن الاستقالة ودول العدوان هي من امرتهما بها يومها وهي من عزلتهما بعدها،وانتظرنا ٣ سنوات لتشكيل حكومة توافقية.