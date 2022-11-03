اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس، عن "اللواء باقري"، بمناسبة حلول ذكرى "13 آبان" (4 نوفمبر/تشرين الثاني) حيث اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ويوم التلميذ الإيراني.



وأشار رئيس الأركان الإيرانية إلى أن: الثورة الإسلامية المناهضة للاستكبار وصانعة الاستقلال، لا تزال ملهة بالقوة والعطاء، واستطاعت بعد مرور 44 عاما على انتصارها الذي أدى إلى دحر أميركا من إيران، أن تضع هيمنة أميركا الهشة امام تحديات في العالم والمنطقة.



وأردف أنه "ببركة هذه الثورة العظيمة، نشهد اليوم أن الأيادي الاستعمارية للولايات المتحدة، بدأت تُقطع الواحدة تلو الأخرى من البلدان، كما تهاوت جدران الحدائق الخلفية للولايات المتحدة في المنطقة شيئا فشيئا".



كما نوه الى أن أصحاب الرأي ومحللي الشؤون الستراتيجية البارزين في أميركا، باتوا اليوم يعدون أيام زوال الهيمنة الأميركية، مع إقرارهم بانهيار نظام القطب الأحادي العالمي الذي تقوده واشنطن، ليحل مكانه قريبا عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تضطلع الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوراً أساسيا فيه.



وختم بالقول: "مع صبر قليل.. الفجر بات قريبا."