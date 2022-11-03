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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:23

باسيل: ميقاتي لم يرَ مصلحة لتأليف الحكومة

باسيل: ميقاتي لم يرَ مصلحة لتأليف الحكومة
وأشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، إلى أنّ "رسالة الرئيس ميشال عون كانت لتفادي سابقة دستورية ممكن أن يقع فيها البلد وكانت تهدف إلى حث المجلس لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة، والرئيس عون تيقنّ أن هناك تعطيل لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، موضحًا أنّ "الارادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة".

ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "ميقاتي قال ان لا حاجة لتأليف حكومة وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة بدستورنا وهو اشترط الثقة للتأليف رغم ان التكليف لم يأخذ الثقة وبالتالي قرر عدم التشكيل"، مؤكدًا أنّ "السابقة الدستورية الفريدة ناتجة عن أن ميقاتي لم يرَ مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمّد منه"، مشددًا على أنّ "عدم التأليف يشكل سابقة خطير في نظامنا ودستورنا"، مشيرًا إلى أنّه "إن اجتمعت الحكومة فإننا نقبل بعدم وجود حكومة وعدم وجود رئيس".
مصدر : وكالات
رقم : 1022542
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