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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:24
البرلمان اللبناني يوصي بمضي حكومة تصريف الأعمال قدمًا بمهامها
انتهت جلسة مجلس النواب الللبناني المخصّصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون ومناقشتها، بشأن استقالة الحكومة.
وأوصى المجلس بمضي حكومة تصريف الأعمال قدمًا بمهامها، وفق الأصول الدّستوريّة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1022544
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