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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:30

المرجع الخالصي: انتخابات كيان الاحتلال اثبتت أن الغرب نظام ارهابي

المرجع الخالصي: انتخابات كيان الاحتلال اثبتت أن الغرب نظام ارهابي
وجاء في هذه التغريدة: الانتخابات الأخيرة في الكيان الغاصب اثبتت أن الغرب المؤسس والداعم له أيضاً نظام ارهابي وعنصري وفاسد بعد انحياز الشارع الغربي للأحزاب العنصرية اليمينية المتطرفة، فليس هتلر أو موسوليني وستالين هم الارهابيين المجرمين وحدهم؛ بل سبقهم بلفور وعاصرهم تشرشل وروزفلت حتى ترامب وبايدن وتريزا ماي وتريس المخلوعة بعد اربعين يوماً من إعلانها الانحياز الكامل إلى الصهيونية، ولو كانت الأحزاب مدانة بالإرهاب من قبل الغرب نفسه بقيادة شامير وبيغن وزعيم الحزب اليميني المتطرف المتحالف مع الإرهابي الفاسد النتن ياهو الفائز في إنتخابات الفضيحة الأخيرة.
من هذا سيتضح حتى للبلهاء من هم الذين نشروا الإرهاب والفساد في العراق والعالم كله.
مصدر : وكالات
رقم : 1022567
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