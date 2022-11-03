السعودية إنهزمت بعد 8 سنوات من الحرب والحصار في اليمن

اسلام تايمز (اليمن) - كتب القيادي في حركة أنصار الله اليمينة عبدالسلام محمود جحاف عبر حسابه على موقع تويتر : أعتقد أن السعودية تعلم أنها إنهزمت بعد ثمان سنوات من الحرب والعدوان والحصار في اليمن ولكن أمريكا تريد أن تورطها أكثر وأكثر ليستمر الحلب والنهب والابتزاز.