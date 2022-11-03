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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:40

السعودية إنهزمت بعد 8 سنوات من الحرب والحصار في اليمن

السعودية إنهزمت بعد 8 سنوات من الحرب والحصار في اليمن
وتابع : ننصحها بالعمل على إنهاء عدوانها فورا وقبل فوات الأوان فالمتغطي بالامريكان عريان فإن أبت إلا مواصلها إجرامها فلتستقبل دمارها.
مصدر : وكالات
رقم : 1022576
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