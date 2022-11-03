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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:31

أمير عبداللهيان: على اميركا وقف سياسة الكيل بمكيالين

أمير عبداللهيان: على اميركا وقف سياسة الكيل بمكيالين
وأشار امير عبداللهيان في سلسلة تغريدات اليوم الخميس إلى محادثاته الهاتفية أمس مع جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكتب: في المحادثة الهاتفية البناءة مع جوزيب بوريل، ناقشنا بشان الرسائل المتبادلة حول مفاوضات فيينا وأكدت مرة أخرى استعداد إيران لايصال المفاوضات الى نتيجة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: على أميركا أن توقف سياسة الكيل بمكيالين وأن تظهر إرادة حقيقية.

كما أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني قائلا: نحن ملتزمون تمامًا بتامين حقوق الشعب الإيراني.

وفي تغريدة أخرى ، قال أمير عبداللهيان: لقد كررت أيضًا موقفنا الواضح للغاية بشأن الحرب في أوكرانيا: الحرب ليست الحل ، وفي الوقت نفسه ، الاتهامات (ضد ايران) لا أساس لها من الصحة وملفقة.

وأضاف وزير الخارجية: بالإشارة إلى مواقف ترويكا الاتحاد الأوروبي (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا بشأن حقوق الإنسان في إيران ، رفضت بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لإيران.

ووصف إيران بأنها مرساة الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية في اتصال هاتفي مساء أمس مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عرضنا آراءنا على الجانب الأميركي بنهج بناء وتطلعي.
مصدر : وكالات
رقم : 1022597
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