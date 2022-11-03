إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح خطيرة برأسها بالخليل

وبحسب الصحيفة فإن فحص خلفية الحادث مازال مستمرا.



ومن جانبه، قال موقع والا العبري: "قام فريق نجمة داود الحمراء الذي وصل إلى مكان الحادث بنقلها إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس وهي فاقدة الوعي ، وتم التحقيق في طلقة طائشة مشتبه بها".



وأفاد مركز هداسا الطبي، بأن حالة المستوطِنة التي أصيبت بعيار ناري في الرأس بمستوطنة كريات أربع "خطيرة جدا".



وأفادت قناة كان العبرية: "أن تحقيق أولي حول إصابة المستوطِنة في كريات أربع، يظهر أنه إطلاق نار طائش من عائلة في عمق الخليل".



وقتل مستوطن وأصيب آخرون، قبل أيام، في عملية إطلاق نار بطولية نفذها المقاوم الشهيد محمد كامل الجعبري، في مستوطنة “كريات أربع”.