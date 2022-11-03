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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:06

انتهاكات آل خليفة لاتزال مستمرة بحق الشعب البحريني

انتهاكات آل خليفة لاتزال مستمرة بحق الشعب البحريني
وفي هذا الصدد قالت وسائل اعلام بحرينية إن قوات الامن قامت خلال الساعات القليلة الماضية بمداهمة بعض المنازل واعتقلت عددا من الاشخاص في عدد من المناطق في البحرين كما اصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة اشخاص بتهم سياسية.

الى ذلك تجددت التظاهرات الرافضة للانتخابات حيث شهدت عدد من المناطق تجمعات شعبية تطالب النظام بالإفراج عن المعتقلين.

وفي سياق متصل ودعت عدد من القوى السياسية والعلماء في البحرين الشعب البحريني الى مقاطعة الانتخابات، فيما طالب عدد من السجناء الشعب البحريني بالصبر والمثابرة وعدم المشاركة في الانتخابات.

هذه الاجراءات القمعية أتت قبيل وصول البابا فرانسيس الى المنامة في زيارة تستغرق اربعة ايام.

وعشية انعقاد ما يسمى مؤتمر التعايش الذي يعقده النظام وبمشاركة بعض الشخصيات الدينية مثل البابا وشيخ الازهر أحمد الطيب، ارتفعت في البحرين الاصوات المنددة بهذا المؤتمر ودعا عدد من العلماء وقيادت الاحزاب السياسية في البحرين البابا الى اثارة ملف حقوق الإنسان خلال لقاءاته بقيادات النظام البحريني.

واكدت المعارضة البحرينية أن هذه الزيارة في ظل الظروف الحالية تشريع للانتهاكات التي يقوم بها النظام البحريني بحق شعبه كما تشجع النظام على ممارسة انتهاكات حقوق الانسان.

وناشدت تسع منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش البابا فرانسيس، مطالبة المنامة علنا بوقف تنفيذ جميع الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام والتحقيق في اتهامات التعذيب.

وقالت هذه المنظمات إن أتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين الذين يعتبرون الأكثرية يتعرضون الى الظلم والتمييز وإن على العالم الوقوف معهم ومناصرتهم مهما كانت الظروف.
رقم : 1022604
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