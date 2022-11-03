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الخميس 3 تشرين الثاني 2022 ساعة 22:09

إيران تجدد نفيها لإرسال أي سلاح للحرب بأوكرانيا

إيران تجدد نفيها لإرسال أي سلاح للحرب بأوكرانيا
وقال كنعاني: ان الاجدر بالمسؤولين الاوكرانيين الاستجابة لمقترحات ايران بعقد جلسات ثنائية تعرض فيها وثائق مزاعم بلادهم بدل اطلاق الاتهامات الواهية.

ونفى كنعاني مجددا وبشدة ارسال اية اسلحة ومعدات للاستفادة منها في الحرب باوكرانيا ، مؤكدا ان ايران تبذل منذ البداية جهودا لحل ازمة اوكرانيا سلميا.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان تهم وزير الخارجية الأوكراني غير الموثقة ضد إيران لاتساعد في حل أزمة الحرب، قائلا: نعلن استعدادنا مجدداً لتقديم الدعم من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.
إيران: كنعاني: ننفي بقوّة صحّة التّهم الموجّهة لنا بإرسال أسلحة ومعدّات للاستخدام في الحرب الأوكرانية

واضاف كنعاني: الأفضل لقادة أوكرانيا الإجابة على دعوات طهران لهم لعقد اجتماع ثنائي مشترك لإثبات ادعاءاتهم بدلاً من إطلاق التهم الواهية.
رقم : 1022611
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