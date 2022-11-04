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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:55

كتائب القسام: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا

كتائب القسام: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا
وأوضحت القسام في تصريح مقتضب، أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت للطيران الصهيوني الذي استهدف موقع الكتيبة 13 على مدخل مخيم المغازي فجر اليوم حسبما افادت موقع فلسطين اليوم.

وإليكم نص التصريح:

أقدم العدو الصهيوني المجرم فجر اليوم الجمعة على استهداف موقع "الكتيبة ١٣" التابع لكتائب القسام على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران الصهيوني المعادي، وستبقى كتائب القسام رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، "وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون"
مصدر : وكالات
رقم : 1022672
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